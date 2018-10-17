Астронавт Хейг рассказал о заботе Рогозина

Москва, , 02:22 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал астронавту Нику Хейгу свою куртку из-за холодной погоды, рассказал сам астронавт на пресс-конференции, организованной NASA.

Как сообщил Хейг, когда он прибыл в Звездный Городок после аварийной посдаки «Союза МС-10», Рогозин обратил внимание на холодную погоду и отдал астронавту свою куртку. Также Хейг высоко оценил действия российского коллеги, космонавта Алексея Овчинина, во время аварийной посадки «Союза МС-10».

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10». Спасательная капсула корабля автоматически отделилась и благополучно приземлилась в Казахстане. Члены экипажа в результате аварии не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, астронавт NASA Джон Келли, ранее отправлявшийся на Международную космическую станцию на российских кораблях «Союз», высоко оценил систему эвакуации «Союза МС-10». По его словам, эта система прекрасно сработала во время нештатной ситуации.

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