Москва, , 11:13 — REGNUM Риски полетов в воздушном пространстве Египта высокие. Такое предупреждение опубликовано в бюллетене Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Уточняется, что на основе последних данных о зонах конфликтов на Ближнем Востоке «риск пролёта на высоте ниже 25 тыс. футов (6 тыс. 620 метров) оценивается как высокий».

Авиаперевозчиков предупредили, что пассажирские самолёты, пролетающие над ним Синайским полуостровом, подвергаются риску терактов с применением переносных зенитных ракетных комплексов, поражающих цель на высоте более 6 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Египта — Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече 23 октября договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами.

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