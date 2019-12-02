Ульяновск, , 10:05 — REGNUM В Ульяновске в связи с утратой доверия уволен сотрудник администрации областного центра. Этому предшествовала прокурорская проверка сведений о доходах, сообщает надзорное ведомство.

Прокурорской проверкой установлено, что сотрудница отдела инженерной инфраструктуры управления ЖКХ и благоустройства администрации Ульяновска «пыталась скрыть сведения о владении долей уставного капитала конкретной коммерческой структуры». Прокурор Ленинского района внёс главе администрации, по итогам рассмотрения которого трудовой договор был «расторгнут в связи с утратой доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области досрочно сдали мандаты депутаты ряда поселений по итогам проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По данным надзорного ведомства, двое депутатов (советов депутатов Алгашинского и Новоникулинского сельских поселений) скрыли информацию о получении от отдельных хозяйствующих субъектов различных сумм денежных средств.

Ранее в Цильнинском районе прекращены полномочия одного из депутатов Елховоозерского сельского поселения за сокрытие сведений о доходах супруги в результате купли-продажи земельного участка и жилого дома. В Чердаклинском районе депутатский корпус Красноярского сельского поселения досрочно лишил полномочий парламентария, которого прокуратура уличила в сокрытии сведений о 134 земельных участках.

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