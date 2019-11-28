Ульяновск, , 10:12 — REGNUM В Ульяновской области по итогам проверки сведения о доходах досрочно лишены полномочий ещё два депутата, на этот раз — в Цильнинском районе. Об этом сообщает прокуратура региона.

Нарушения выявлены в ходе проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По данным надзорного ведомства, двое депутатов — советов депутатов Алгашинского и Новоникулинского сельских поселений — скрыли информацию о получении от отдельных хозяйствующих субъектов различных сумм денежных средств.

Это является признаком нарушения закона о противодействии коррупции. В органы местного самоуправления внесены представления. По итогам представления советы депутатов прекратили полномочия данных двух депутатов досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цильнинском районе Ульяновской области досрочно прекращены полномочия одного из депутатов Елховоозерского сельского поселения: прокуратурой было установлено сокрытие сведений о доходах супруги в результате купли-продажи земельного участка и жилого дома. В Чердаклинском районе депутатский корпус Красноярского сельского поселения досрочно лишил полномочий парламентария, которого прокуратура уличила в сокрытии сведений о 134 земельных участках.