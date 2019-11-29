Москва, , 22:10 — REGNUM Посетить Эстонию пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время личной встречи архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви (EELK) Урмас Вийлма, находящийся в России с рабочим визитом. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба EELK.

В сообщении пресс-службы сказано, что патриарх Кирилл принял приглашение, поступившее от архиепископа Вийлма с благодарностью.

Также архиепископ EELK рассказал, что патриарх Кирилл поблагодарил главу лютеранской церкви Эстонии за поддержку общих ценностей и признал её деятельность в истории.

По словам архиепископа Вийлма, встреча с патриархом Кириллом была ожидаема для обеих сторон и прошла в тёплой дружеской атмосфере. Визит главы Эстонской лютеранской церкви стал ответом на приезд патриарха Кирилла в Эстонию в 2013 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что патриарх Кирилл намерен посетить Белоруссию в 2020 году.

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