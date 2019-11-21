Минск, 21 ноября 2019, 13:56 — REGNUM Торжества по случаю 500-летия основания Свято-Успенского Жировичского монастыря в Жировичи Гродненской области, а также 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери посетит 20 мая 2020-го года в Белоруссии патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом 21 ноября сообщает БелТА со ссылкой на проректора по научной работе Минской духовной академии и Минской духовной семинарии Александра Слесарева.
Как рассказал представитель духовенства, праздничное богослужение в связи с юбилейными событиями пройдет в Жировичском монастыре. Также там пройдет заседание Священного синода Русской православной церкви.
Напомним, Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь имеет статус ставропигиального, то есть он подчиняется не местной епархии, а непосредственно патриарху. Монастырь является одним из главных центров белорусского православия, а также самым крупным в Белоруссии архитектурным ансамблей