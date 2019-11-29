Москва, , 16:27 — REGNUM Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия опубликован 29 ноября на сайте Совета Федерации.

Отмечается, что в рубрике «Обсуждения» на сайте можно поучаствовать в дискуссии по этому документу. Кроме того, проект закона будет направлен различным российским общественным организациям.

«Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию», — сообщили в Совфеде.

О формах профилактики сказано, что это будет правовое просвещение и правовое информирование, а также профилактическая беседа. Кроме того, профилактика может проводиться в форме защитного предписания, в том числе судебного, профилактического учета и контроля.

Сказано и о «помощи в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальной реабилитации».

Комментируя решение Совфеда пригласить сограждан к дискуссии, зампредседателя Совфеда Галина Карелова отметила неоднозначность отношения российского общества к законопроекту.

Карелова «Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом».

По её словам, обсуждение законопроекта будет продолжаться до 15 декабря 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о профилактике семейно-бытового насилия подготовлен членами Совфеда и депутатами Госдумы.

Накануне, 28 ноября, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что этот законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму.

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