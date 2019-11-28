Москва, , 03:21 — REGNUM Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будет внесён в Госдуму в ближайшее время, объявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей статье, опубликованной 28 ноября в «Российской газете».

Необходимость принятия документа она объяснила «заботой о сохранении и укреплении семьи».

«В этом русле большое значение имеет, в частности, принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. Уже в скором времени он будет внесен в Государственную Думу», — написала Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытки внедрения западных норм в этой сфере вызвали резкое неприятие обществом еще на этапе общественных обсуждений.

В середине октября к президенту России Владимиру Путину обратились более сотни российских организаций, отметив, что законопроект «имеет откровенно деструктивный характер». В своём письме они, в частности, отметили, что закон позволит запрещать гражданам общение с членами своей семьи и может прекратить доступ к своему жилью по охранному ордеру.

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23 ноября в московском гайд-парке «Сокольники» прошёл митинг против принятия закона о семейно-бытовом насилии в России. Его участники отметили, что лоббисты законопроекта «слушают западных консультантов, а не свой народ».

В свою очередь эксперты указывают на то, что в принятии подобного документа нет необходимости, поскольку существующее российское законодательство позволяет пресекать все насильственные преступления, в том числе, в семье.

«В России давно приняты и действуют законы, гораздо эффективнее предлагаемого феминистками. «Защитное предписание» и «судебное защитное предписание», скопированные из зарубежных аналогов, — это вчерашний день для нашего судопроизводства», — объясняла ранее член Общественной палаты Российской Федерации, судья в почётной отставке Людмила Виноградова.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тема домашнего насилия не стоит на повестке дня главы государства.

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