Москва, , 17:23 — REGNUM Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела против бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова. Вместе с ним в качестве обвиняемых проходят еще три человека, в том числе дочь экс-министра Амина Шахова.

Напомним, Шахабас Шахов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Получение взятки в крупном размере и «Присвоение или растрата организованной группой».

По данным следствия, Шахов подготовил документы о необходимости выкупить в селе Халимбекаул в Буйнакском районе Дагестана здание бывшего ресторана и земельного участка под ним для строительства детского сада. Действующий на тот момент председатель правительства республики Абдусамад Гамидов поддержал это предложение.

На покупку здания и участка из бюджета региона было выделено более 30 млн рублей. Однако суммарная стоимость имущества составляла около 12 млн рублей, о чем чиновники, как считает обвинение, точно знали.

Кроме того, Шахабас Шахов обвиняется в получении взятки в виде предметов мебели стоимостью не менее 290 тыс. рублей от бывшего директора дирекции единого заказчика-застройщика Дагестана Шамиля Кадиева за общее покровительство по службе.

По данному делу также проходят основатель центра раннего развития детей «Логос», директор ликвидированного в августе 2017 года дагестанского центра научно-технического творчества Марат Алиев и бывший администратор центра «Логос» Мурад Абдурахманов. Они оба, как и Амина Шахова, обвиняются только по статье «Присвоение или растрата».

В ходе первого заседания Шахабас Шахов заявил о своей полной невиновности, пишет 29 ноября «Черновик». Аналогичной оказалась позиция и его дочери Амины Шаховой.

Марат Алиев и Мурад Абдурахманов признали себя виновными частично. По их словам, они совершили растрату вверенных им бюджетных средств в размере 780 тыс. рублей, но отрицают, что происходило это в составе организованной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, Шахабас Шахов, Абдусамад Гамидов, а также бывшие вице-премьеры Дагестана Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев были задержаны 5 февраля 2018 года. Всех четверых высокопоставленных чиновников правительства республики в тот же день этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».

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