Москва, , 12:32 — REGNUM Самым главным Дедом Морозом в рейтинге лучших и популярных Дедов Морозов в странах СНГ у российских туристов зимой 2019−2020 гг. стал Дзед Мароз (Белоруссия), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Подробности: Названы 10 самых популярных Дедов Морозов в России

На втором месте оказался Аяз Ата (Казахстан), на третьем — Шахта Баба (Азербайджан). Также в пятёрку лидеров вошли Каханд Папа (Армения) и Корбобо (Узбекистан).

Кроме того, в топ-10 популярных и лучших Дедов Морозов попали Мош Крэчун (Молдавия), Аяз Ата (Киргизия), Бобои Барфи (Таджикистан), Аяз Баба (Туркмения) и Товлис Папа (Грузия).

Как сообщало ИА REGNUM, самый популярный Дед Мороз России в сезоне 2019−2020 гг. живёт в Великом Устюге.

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