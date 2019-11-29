Москва, , 11:58 — REGNUM В России лучшие праздники и фестивали открытия зимы 30 ноября и 1 декабря пройдут в Алтайском крае, Якутии и Кемеровской области, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В Алтайском крае состоится праздник «Алтайская зимовка». В программе — выставка-ярмарка ремесленников и товаропроизводителей, гастрономический фестиваль и файер-шоу «Жаркая зима на Алтае».

В Якутии пройдет фестиваль «Зима начинается с Якутии». В программе — церемония зажжения первой новогодней ёлки. В Кемеровской области музее-заповеднике «Томская Писаница» отметят праздник «День Ррождения кузбасского Деда Мороза».

Как сообщало ИА REGNUM, в России вырос спрос на внутренние туры по стране во время новогодних каникул 2018−2019 гг.

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