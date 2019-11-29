Пунта-Кана, Доминиканская Республика, , 08:10 — REGNUM Российские туристы, пострадавшие во время ДТП с автобусом в Доминикане, вернутся на родину примерно через неделю. Об этом 29 ноября сообщил руководитель отделения посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

«Как мне заявили туроператоры и медики, все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных», — сказал дипломат РИА Новости.

Отмечается, что двое больных находятся в тяжелом состоянии и пока не могут отправиться в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с туристическим автобусом произошла 26 ноября. Среди его пассажиров находились 39 граждан России. Вблизи города Игуэй автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся.

В транспортной компании Monumental, обслуживавшей рейс, заявили, что в ДТП, виноват грузовик, врезавшийся в заднюю часть автобуса.

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