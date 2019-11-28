Санто-Доминго, , 04:56 — REGNUM Транспортная компания Monumental, которой принадлежал попавший в ДТП автобус с российскими гражданами в салоне, утверждает, что транспортное средство было полностью исправно, сообщает газета Listin Diario.

В компании сообщили, что перевозивший российских туристов автобус был полностью технически исправен и соответствовал всеми стандартам безопасности. Утверждается, что водитель прошел все необходимое обучение, а также постоянно проходил тестирование на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Также в Monumental добавили, что виновный в ДТП грузовик «двигался беспорядочно», меняя полосы движения. Подчеркивается, что ряд пассажиров автобуса могут подтвердить эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с туристами из России попал в аварию по дороге в аэропорт возле города Игуэй в Доминиканской Республике. В результате ДТП пострадали 27 человек, погибших не было. Состояние семи пассажиров оценивается, как тяжелое.

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