Москва, , 19:02 — REGNUM Решение о переносе выходных и праздничных дней принимается правительством заблаговременно, поэтому централизованно принять решение по переносу 31 декабря уже затруднительно. Об этом 28 ноября сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Как пояснил Топилин, централизованные решения принимаются правительством только заблаговременно. Это связано с тем, что у работающих граждан разные графики и режимы труда, поэтому правительство принимает решение о переносе выходных и праздничных дней на следующий год обычно в октябре, чтобы все могли подстроиться под общие для всех выходные.

Таким образом, отметил Топилин, время по принятию решения о переносе рабочего дня 31 декабря уже упущено, и что-либо поменять централизованно невозможно.

Также Топилин заявил, что превратить 31 декабря в выходной день, заменив его на один из праздничных, сейчас под силу любому работодателю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выходной день 31 декабря может быть установлен централизованно уже в следующем, 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Выходной день 31 декабря может быть установлен в 2020 году