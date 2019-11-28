Москва, , 15:11 — REGNUM Даже если законодательно продумать варианты сделать 31 декабря выходным днем, реализовать это получится не раньше 2020 года. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий 31 декабря выходным днем. Крашенинников считает, что такое предложение в целом рационально, так как в канун Нового года граждане больше внимания уделяют подготовке к празднику, а не работе.

Крашенинников сообщил, что есть два пути правового решения вопроса. Первый — внести поправки в Трудовой кодекс, что будет довольно продолжительно по времени и сможет установить выходной 31 декабря только в 2020 году.

«Второй вариант — не увеличивая количества выходных, правительство РФ может издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря. Но на этот и следующий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем (2019) году», — заявил Крашенинников.

Поэтому, по его словам, реализовать такую идею получится тоже только в 2020 году. При этом, напомнил депутат, сегодня руководство организаций вправе самостоятельно ввести дополнительный выходной день для своих работников. При этом, по разъяснениям Роструда, такой выходной день подлежит оплате.