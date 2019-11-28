Симферополь, , 18:19 — REGNUM Мотивация владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова — работать под «чёрным флагом», скрывая истинные размеры своих доходов, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на рабочей встрече 28 ноября.

«Его мотивация заключается в том, чтобы работать под чёрным флагом, скрывая истинные размеры своих доходов. Понимаю, есть информация, что он в Португалии дом строит, деньги нужны. Однако это не повод, прикрываясь животными, распространять ложную информацию о действиях органов власти», — уверен глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных.

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