Симферополь, 28 ноября 2019, 18:19 — REGNUM Мотивация владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова — работать под «чёрным флагом», скрывая истинные размеры своих доходов, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на рабочей встрече 28 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных.
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