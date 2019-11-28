Симферополь, , 17:56 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о своём видении ситуации вокруг парка львов «Тайган», владелец которого обвиняет власти полуострова в давлении на свой бизнес. Об этом он сообщил 28 ноября во время рабочей встречи с заместителем председателя Совета министров РК — министром сельского хозяйства РК Андреем Рюмшиным.

«У меня состоялся разговор с народным артистом России Эдгардом Запашным. Спасибо ему за то, что он сам с инициативой вышел. И я ему подтвердил, что никаких намерений закрывать зоопарк нет», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных. Позже гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил свои услуги посредничества для решения конфликта между республиканскими властями и директором сафари-парка.

Подробности: Хозяин парка львов «Тайган» обвинил главного ветеринара Крыма во лжи