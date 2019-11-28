Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Жители поселка Шушары Пушкинского района Петербурга практически не используют одноименную новую станцию метро, поскольку она расположена слишком далеко от их домов. Гораздо больше пассажиров на станции — из соседнего города Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат муниципального образования Артемий Галицын.

Станция метро «Шушары» Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным пресс-службы петербургского метрополитена, за первый месяц работы новой станции «фиолетовой» линии метро, с 3 октября по 3 ноября, ею воспользовались 120 тысяч пассажиров. Ежедневно «Шушары» принимают порядка 4100 человек, несмотря на то, что в одноименном муниципальном образовании Петербурга, только по официальным данным, проживает порядка 84,9 тысячи человек.

«От жилого района она находится дальше, чем (станции метро) «Купчино» и «Звездная», к ней не ведут ни пешеходные дорожки, ни удобная дорожная развязка. Сказать, что станция метро «Шушары» не нужна, также было бы неверно. Она, прежде всего, нужна жителям Колпино и той части города. Им гораздо легче будет добираться до станции», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, помимо прочего, для станции метро «Шушары» очень неудобно выбрано название, поскольку она находится за территорией муниципального образования, которое, к слову, является самым большим МО в городе.

Депутат отметил, что название станции сбивает с толку новоселов поселка. В рекламе новых жилых комплексов застройщики активно используют наличие станции метро как преимущество, хотя по сути никакого отношения к микрорайону она не имеет. До станций «синей» ветки метро на маршрутном такси местным жителям ехать 10 минут, а до одноименной станции — 30−40 минут.

«Топонимическая комиссия отказывается переименовывать станцию, и это, на мой взгляд, ошибка. Ее надо переименовать, потому что жители Шушар, видя «своё» название на схемах метро, понимают, что самой станцией воспользоваться не могут. Было бы логичней назвать станцию «Южной» или как-то по-другому», — подытожил собеседник.

Читайте также: Обещанного 30 лет ждут: в Петербурге дотянули Фрунзенский радиус

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена открыли вечером 3 октября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На новой станции метро Петербурга не работает дверь для инвалидов