Новосибирск, , 07:02 — REGNUM Сотрудники полиции, прокуратуры и следственного управления СКР по Новосибирской области занялись подростками, которые избивают сверстников, — несколько роликов с жестоким избиением ранее были размещены в сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На видео подростки жестоко избивают несовершеннолетних на глазах у других, которые не спешат разнять их, а снимают всё это на камеру телефона.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска, — сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР. — По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение».

Свою проверку организовала и прокуратура Калининского района Новосибирска.

«Прокуратура проверит изложенные в сообщениях факты, оценит соблюдение органами системы профилактики требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение законодательства об информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, при размещении публикаций», — уточнили в областном ведомстве. Сотрудники полиции уже установили двоих подростков (2002 и 2003 г.р.), которые избивали сверстников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетним подросткам из Барабинска, избившим своих сверстников.

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