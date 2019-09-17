Барабинск, Новосибирская область, , 14:55 — REGNUM В Новосибирской области суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетним подросткам из Барабинска, избившим своих сверстников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в апреле в сети появилась видеозапись, на которой подростки из новосибирского города Барабинска жестоко избивают несовершеннолетнего. Позже выяснилось, что этот ролик, как и потерпевший, не единственный. Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

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Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, сегодня, 17 сентября, суд вынес приговор по делу в отношении трёх 17-летних подростков из Барабинска.

«В зависимости от роли и степени участия каждого признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ст. 116 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ст. 116 УК РФ и приговорил злоумышленников к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов», — отметили в ведомстве. Удовлетворены и исковые требования о возмещении морального вреда потерпевшим — на общую сумму 90 тысяч рублей. Отмечается, что приговор в законную силу ещё не вступил.