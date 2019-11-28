Москва, , 05:33 — REGNUM Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».

В своих расчётах они использовали среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке — её стоимость составила 3 млн 445 тыс. рублей — и учитывали ежемесячный доход на одного человека в семье, составляющий 39,2 тыс. рублей. Для кредита в учёт принималась ставка в размере 10% годовых.

Также в ходе исследования эксперты установили, что быстрее остальных долг по ипотеке смогут погасить жители Челябинской области — всего за за два года и восемь месяцев. Второе и третье место по этому показателю заняли Красноярский и Пермский края.

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