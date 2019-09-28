Москва, , 08:39 — REGNUM Средний срок, на который граждане Российской Федерации оформляют ипотечный кредит в 2019 году составляет 17 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

По мнению экспертов, такой рост связан прежде всего с политикой банков и застройщиков, которые пытаются продать потенциальным клиентам более дорогостоящие объекты недвижимости. Чтобы купить такой объект клиенту нужна большая сумма кредита, получить которую заемщик может только при увеличении времени выплаты кредита.

К примеру, средняя сумма ипотечных кредитов в августе 2019 года составила 2,5 млн рублей. Это на 10% больше, чем в августе 2018 года.