Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует разработать законопроект, запрещающий разработку месторождений в водоохранных зонах. Об этом 27 ноября заявил глава ведомства Сергей Громов на парламентских слушаниях, сообщает агентство «КазТАГ».

"Сегодня вода дороже, чем нефть, чем газ, а завтра это еще будет дороже. Поэтому мы должны жестко в этом плане решать», — сказал министр, отвечая на вопрос депутата сената республики Гумара Дюсембаева о разработке месторождений в Актюбинской области.

Напомним, в июне 2019 года произошло загрязнение одного из самых крупных месторождений подземных пресных вод в Казахстана из-за разработки нефтяного месторождения в Актюбинской области.

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