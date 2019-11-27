Нур-Султан, , 13:11 — REGNUM Руководство Азиатского банка развития (АБР) одобрило выдачу Казахстану кредита в размере $250 млн под гарантию правительства республики. Об этом заявил член сената республики Кайрат Кожамжаров на слушаниях по вопросам водной безопасности, сообщает 27 ноября агентство «Казинформ».

По его словам, эти средства планируется направить на восстановление ирригационных сетей в четырех областях Казахстан, в том числе на ремонт каналов, работы по опреснению, строительство и реконструкцию более 4 тыс. гидротехнических сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать отдельный государственный орган по сохранению и безопасности водных ресурсов.

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