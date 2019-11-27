Афины , , 12:22 — REGNUM Украинский моряк Анатолий Черкасский, приговорённый греческим судом к 70 годам тюремного заключения за перевозку нелегалов, объявил голодовку, сообщило 25 ноября издание «Русские Афины».

Моряк заявил, что пытался достучаться до президента Украины, но его письма отправляли в МИД страны, откуда они возвращались в консульство Украины в Греции без какого-либо видимого результата.

«Люди кричат о помощи, наши родные создали разные группы для этого. Пишут, пытаются достучаться. В ответ — тишина. Не знаю, к чему это приведёт, но я собираюсь идти «до победного конца», — рассказал он.

Черкасский уже четыре года находится в греческой тюрьме. Он утверждает, что осуждён несправедливо, а Украина не делает ничего для того, чтобы его дело было пересмотрено.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что в иностранных тюрьмах пребывают более 290 украинских моряков. Большинство из них осуждены или подозреваются в транспортировке нелегальных мигрантов, контрабанде сигарет и взрывчатки.

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