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В иностранных тюрьмах содержатся более 290 украинских моряков

Общество

Чаще всего их обвиняют в контрабанде и перевозке нелегалов

Киев, 9 октября 2018, 21:07 — REGNUM  В иностранных тюрьмах пребывает более 290 украинских моряков, сообщили департаменте консульской службы МИД Украины 9 октября на официальном сайте ведомства.

Руководитель департамента Сергей Погорельцев отметил, что МИД Украины вынужден принимать меры из-за участившихся арестов украинских моряков иностранными правоохранителями. В большинстве случаев их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов, а также контрабанде сигарет и взрывчатых веществ.

Корабли с гражданами Украины на борту задерживались в портах Греции, Италии, Франции, Испании, Ливии и Нигерии, заявил глава профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев.

Напомним, 13 августа 2018 года в МИД Украины заявили о намерении создать центр противодействия втягиванию моряков в незаконную деятельность за рубежом.

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