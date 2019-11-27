Москва, , 08:52 — REGNUM Уголовное дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда практически раскрыто. Задержаны четверо человек. Один скрывается за границей. Все подозреваемые в совершении убийства являются членами общины баталхаджинцев из села Экажево. Мотивом совершения преступления стала якобы кровная месть, пишут «Известия».

Среди задержанных Гилани Костоев — брат Курейша Картоева, объявленного в международный розыск по подозрению в убийстве главы Центра «Э». Костоев якобы привез его на место преступления. Второй задержанный — Ахмед Арапиев, его задержали в Назрани.

Еще двое подозреваемых в участии в преступлении задержаны после обысков в ингушском селе Экажево. Они должны быть доставлены в Москву, где ведется следствие, 27 ноября.

Сам киллер, которым считается Курейш Картоев, якобы скрывается в Турции. Спланированное убийство стало местью за главаря общины баталхаджинцев, который был убит в декабре 2018 года в городе Назрань.

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Напомним, начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии был убит 2 ноября в Москве, куда он прибыл на сессию. Вместе с ним был расстрелян его брат, работавший врачом в одной из столичных клиник. Киллер выпустил в них не менее 10 пуль, после чего скрылся на машине.

Спустя несколько дней правоохранительные органы назвали имя предполагаемого убийцы и объявили его в розыск. По имеющимся данным, он выехал на автобусе в дагестанский город Хасавюрт 5 ноября.

Одними из версий следствия стали профессиональная деятельность убитого и кровная месть. Так, по данным ряда СМИ, в 2018 году был убит правнук известного религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева — Ибрагима Белхароева. Он якобы являлся лидером клана Белхароевых — так называемой общины баталхаджинцев, приверженцев суфизма (течение в исламе). В причастности к убийству родные погибшего посчитали начальника Центра «Э». На него была открыта охота.

В январе 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева было совершено покушение по дороге из Чечни. После этого к нему приставили охрану, однако, находясь в Москве, он почувствовал себя в безопасности и отпустил ее.

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