Магас, , 12:19 — REGNUM В Ингушетии проверяют факт празднования убийства начальника ЦПЭ МВД по региону Ибрагима Эльджаркиева. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности, допрашивая жителей села Экажево. Проверки подтвердил глава села Микаил Евлоев.

«Всех в селе проверяют, и меня будут. Всех, кто праздновал в эту ночь фейерверками», — цитирует главу администрации Telegram-канал Mash.

Напомним, начальник центра «Э» МВД Ингушетии и его брат были убиты в Москве 2 ноября. Неизвестный выпустил по ним около 10 пуль и скрылся с места преступления. Расследование взято под контроль главой СКР.

Ранее ряд СМИ сообщал, что известие о гибели Ибрагима Эльджаркиева в ингушском селении Экажево встретили фейерверками и автоматными очередями. По данным Telegram-канала Mash, в этом месте живет клан Белхароевых, которые считаются «кровными врагами» Эльджаркиева.

Причиной назывались якобы факты причастности начальника центра «Э» к убийству в 2018 году лидера клана Ибрагима Белхароева, правнуку известного религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева.

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