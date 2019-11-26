Москва, , 20:09 — REGNUM Обязательная постановка на учёт домашних животных и внесение информации о питомцах в единую базу данных запланировано осуществлять в России бесплатно. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Нормы, которые предлагаются в новом законопроекте, позволят специалистам оперативно выявить источники заболеваний, в том числе общих для животных и человека, для их оперативного устранения. Действующее законодательство не позволяет отслеживать товары, находящиеся на контроле ветеринарной службы. С введением маркировки и обязательного учёта животных эта задача значительно упростится.

Маркировка будет осуществляться с помощью нанесения на тело животного либо закрепления на теле или введения в тело питомца визуальных либо электронно-визуальных средств идентификации. Будут установлены правила, предусматривающие порядок и сроки постановки животного на учёт, а также перечень необходимых для этого сведений.

Законопроект в настоящее время направлен на рассмотрение в правительственную комиссию по проведению административной реформы. Все правила учёта и маркировки будут утверждены только после одобрения и принятия закона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что законопроект об обязательной регистрации домашних животных будет внесён в Государственную думу до конца 2019 года.

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