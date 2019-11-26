Москва, , 05:37 — REGNUM Законопроект об обязательной регистрации домашних животных будет внесён в Государственную думу до конца 2019 года. Об этом 26 ноября сообщает газета «Известия».

По информации издания, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов получил из министерства сельского хозяйства РФ ответ на свой запрос о подготовке давно ожидаемого документа, позволяющего ввести в России официальный учёт и идентификацию домашних животных

«В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года», — приводит газета слова Бурматова.

Уточняется, что в настоящее время законопроект изучается правительственной комиссией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутатами уже был внесён законопроект, связанный с регистрацией содержащихся в квартирах опасных животных.

Вместе с тем, во многих регионах ждут принятия закона, касающегося учёта всех домашних животных. Например, в Башкирии его актуальность связывают с большим конским поголовьем, когда из-за животных, хозяев которых не удаётся установить, в автомобильных авариях гибнут люди.

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