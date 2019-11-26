Москва, , 07:36 — REGNUM Рекомендация отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях под флагом России продиктована международными стандартами, заявила 26 ноября заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях», — цитирует РБК представителя российского агентства.

По её словам, принятое решение — это поддержка тех спортсменов, которые не были замешаны в допинговых скандалах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года. Они не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном России. Окончательное решение по этому вопросу исполком WADA планирует принять 9 декабря.

Читайте также: WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет WADA пригрозил российским чиновникам запретом на Олимпийские игры