Монреаль, Канада, , 22:56 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Соответствующее сообщение распространила 25 ноября пресс-служба WADA.

Как уточняется, подобный запрет предполагает, что спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном своей страны. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании исполнительного комитета WADA, которое назначено на 9 декабря.

Отметим, что чуть ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможности отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр, заявил, что спортивные власти России находятся в контакте с WADA, и «пока никаких решений нет».

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