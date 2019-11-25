Дрезден, Германия, , 17:08 — REGNUM Совокупный ущерб от ограбления дрезденского музея Grünes Gewölbe («Зеленый свод») может составлять около миллиарда евро, 25 ноября сообщает Bild.

Сокровищница Саксонии насчитывает (или насчитывала) огромное количество изделий из золота, серебра и драгоценных камней.

Перечень украденных сокровищ пока не озвучен официально. Известно только, что легендарный «Зеленый бриллиант» в 41 карат не был украден — в момент ограбления он находился на выставке в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Полиция Германии пока не проводила арестов и не может назвать подозреваемых в дерзком ограблении.

«Мы не определили преступника» , — признался в разговоре с журналистами пресс-секретарь полиции Марко Ласке.

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