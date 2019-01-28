Старики-разбойники: как украсть картину на глазах у смотрителей и полиции

Москва, , 16:12 — REGNUM Помните старый, не очень выдающийся, но с совершенно замечательным актерским составом в лице Юрия Никулина, Евгения Евстигнеева, Ольги Аросевой и Георгием Бурковым, фильм «Старики-разбойники»? Комедию, кстати. Сюжет прост донельзя: чтобы остаться на работе в милиции, герой со своим другом идет на ограбление музея. Они переодеваются в знаменитые синие рабочие халаты и срезают на экспозиции картину, если память не изменяет, самого Рембрандта. С хорошими намерениями. То есть самим найти и торжественно вернуть родному государству. И им это удается блестяще. То есть украсть получается хорошо…

Ситуация с похищенной картиной Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галерее воскресным днем при стечении любителей искусства со всей Москвы до смешного похожа. В сообщениях не говорится, удосужились ли воры одеться хотя бы в рабочую одежду или просто были в «гражданке», но в любом случае вызывает «восхищение» сразу несколько моментов. Во-первых, дерзость похитителей: вот так, среди бела дня, на глазах у десятков (если не сотен) людей невозмутимо снять картину, освободить ее от рамы (это, кстати, требует специальных навыков) и с шедевром под мышкой «испариться» из зоны видимости. Во-вторых, куда же смотрели так называемые смотрители? Эти милые женщины, которых, правда, всё чаще заменяют и мужчины, которые по-любому должны были пройти строжайший инструктаж. И уж точно им дано распоряжение в случае возникновения внештатной ситуации немедленно сообщать о ней администрации или на пункт охраны. Почему они вообще не озадачились, кто эти люди и куда уносят шедевр. На кадрах, появившихся в теленовостях только что, молодой человек несет картину в руке, эффектно размахивая ей. Без перчаток! Не двумя руками! Даже в фильме надоедливая и вредная старушка цеплялась к двум пожилым людям. Третье, почему охранники, которые отслеживают через камеры всё, что происходит в залах, также ни на секунду не усомнились в подлинности рабочих музея? Кто может что-то менять в экспозиции, недавно открывшейся и с большим успехом идущей? Или, может, они в это время отошли кофейку взять? В-четвертых, самый интересный вопрос — как они вышли и вынесли картину? Это полотно размером 39 на 53 сантиметра. Не такое маленькое (сумки, рюкзаки оставляются в камере хранения или в гардеробе). Камера засекла их в зале и, по утверждениям полиции, на отъезжающем Мерседесе. А на выходе?

Благо сейчас можно вздохнуть свободно: картина найдена, преступники задержаны. Надо отдать должное столичной полиции — сработали быстро и профессионально. Не прошло и суток со времени кражи. Можно только представить, что пережили сотрудники Третьяковской галереи и ее директор Зельфира Трегулова за эту ночь.

Но здесь вопрос стоит в другой плоскости. Сказать, что досмотр поставлен в музеях плохо, нельзя: проверяют на входе досконально. В залах сидят смотрители, повсеместно установлены камеры. Но что-то всё время сбоит в системе безопасности музеев. То вандал исхитрится испортить мировой шедевр, то банально воруют на глазах у всех, то из запасников загадочным образом исчезают десятки ценных предметов искусства. Сейчас многие СМИ вспомнят случаи краж, может, опубликуют и рейтинг похищений.

Но главным представляется вернуться еще раз к самой системе безопасности в музеях. Я не специалист, но право, уже бы прикрепил бы крохотный чип с задней стороны картины, и попробуй вынеси ее из здания. Или установил бы системы распознавания лиц, как это сделано в аэропортах многих стран, и служба музея знала бы о присутствии в залах подозрительного человека. В общем, уверен, есть другие продвинутые технологические способы отслеживания и полотен, и тем более людей.

В Голливуде фильмы о кражах в музеях поставлены на поток. Там много любопытных и оригинальных способов похищения произведений искусства. Пока наши воры используют отечественные наработки советского кино. Не дай Бог они начнут изучать досконально мировой кинематограф, читать специальную литературу и так далее. Как тогда от них сохранить музейные ценности?