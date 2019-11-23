Москва, , 15:15 — REGNUM Условия назначения досрочной пенсии людям предпенсионного возраста, оставшимся без работы, объяснили в Минтруда РФ «Российской газете» 22 ноября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

На назначение досрочной пенсии в связи с потерей работы могут претендовать люди, которым осталось не более двух лет до выхода на пенсию. Решение о назначении досрочной пенсии принимается по обращению центра занятости. Такое решение может быть приятно, если безработный человек не отказывается от вакансий, предлагаемых биржей труда, но не подходит работодателям по каким-либо причинам.

Также претендующие на досрочную пенсию должны иметь трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. Требования к стажу могут быть снижены для людей, работавших на особо опасном или вредном производстве.

Таким образом, досрочная пенсия может быть назначена людям, оставшимся без работы не более чем за два года до выхода на пенсию при невозможности трудоустройства по независящим от них причинам.

Напомним, с 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Для мужчин возраст выхода на пенсию был повышен до 65 лет, для женщин — до 60.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Пенсионном фонде России заявили, что на меры социальной поддержки могут претендовать свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста. Новые льготы включают предоставление выходных для прохождения диспансеризации, а также увеличенное пособие при поиске работы через центры занятости.

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