Москва, , 17:12 — REGNUM Право на предпенсионные льготы с начала 2019 года подтверждено более 1,1 млн граждан России, сообщили 19 ноября в пресс-службе ПФР.

«К 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству», — сообщили в пресс-службе.

Предпенсионные льготы заключаются в том, что тем, кому они положены, даются в год два выходных «для прохождения предпенсионером диспансеризации». Также работодатель несёт ответственность за увольнение работников или отказ в приёме их на работу по причине возраста.

Отмечается также, что предпенсионеры могут претендовать на увеличенное пособие в центрах занятости в период, когда они проходят обучение или ищут работу.

Напомним, пенсионная реформа, согласно которой в России поэтапно повышается пенсионный возраст на пять лет, начала действовать с 1 января 2019 г. Большинство граждан негативно восприняли реформу.

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