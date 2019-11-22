Берлин, , 22:53 — REGNUM Какие советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний правдивы, а какие относятся к разряду мифов рассказал врач-кардиолог, состоящий в Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк в интервью изданию Focus.

По словам кардиолога, мнение о вреде, который наносит кофе здоровью сердца, является всего лишь распространённым мифом, так же, как и мнение о пользе красного вина.

Врач пояснил, что употребление кофе на регулярной основе способствует снижению риска развития деменции и диабета, а также помогает противостоять онкологическим заболеваниям. Кроме того, кофе способствует повышению артериального давления лишь у тех людей, кто употребляет его лишь изредка. Специалист считает допустимым употреблять в день до четырёх чашек кофе даже для людей с высоким артериальным давлением.

Что же касается красного вина, то оно, по словам врача, даже в малых количествах может вызвать аритмию. Кардиолог отметил, что мнение о пользе небольших количеств алкоголя для здоровья сердца является лишь ничем не подтверждённым мифом.

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