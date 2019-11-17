Москва, , 11:44 — REGNUM Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова назвала самые вредные, по ее мнению сладости. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

По словам Зотовой, наиболее вредными являются жареные во фритюре сладости. Это в первую очередь пончики, чак-чак и хворост. В этих сладостях зашкаливающее количество простых сахаров. Эти блюда также содержат трансжиры.

Не менее вредными являются дрожжевые десерты из теста. Далее следуют шоколадные батончики и торты с добавлением крема.

Зотова подчеркивает, что чем сложнее состав сладкого продукта, тем оно опаснее для здоровья. Также она утверждает, что с точки зрения микроблиологии все белковые молочные десерты опасны для человека. Дело в том, что в них используют сырые белки яиц, которые могут не до конца пропечься.

Самыми безопасными с точки зрения Зотов являются односоставные сладости. Это мармелад, пастила и зефир. Единственное условие — они должны быть приготовлены из натурального агар-агара, а не на синтетических заменителях.

В принципе, без особых опасений можно есть натуральный горький шоколад, варенье и мед, считает Зотова.