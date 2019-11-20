Ташкент, , 08:47 — REGNUM Узбекский инжиниринговый центр атомной энергетики планируют создать австралийская компания Worley и министерство энергетики республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

18 ноября в министерстве энергетики Узбекистана прошли переговоры с представителями Worley. Стороны отметили положительный опыт многолетнего сотрудничества, связанного с деятельностью совместного предприятия Worley Parsons Uzbekistan Engineering.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что Москва может профинансировать строительство АЭС в Узбекистане.

Читайте также: Россия может выдать Узбекистану экспортный кредит на строительство АЭС