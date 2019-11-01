Москва, , 09:32 — REGNUM Россия может профинансировать строительство атомной электростанции в Узбекистане, возводить которую будет Росатом. Возможность выделения государственного экспортного кредита на эти цели готово рассмотреть правительство РФ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

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«Конкретные условия будут обсуждаться на переговорах по линии министерств финансов России и Узбекистана», — уточнил Приходько на брифинге, посвященном заседанию Совета глав правительств стран ШОС.

Первый замруководителя аппарата правительства РФ, слова которого цитирует ТАСС, отметил стратегическую важность проекта во возведению АЗС для российско-узбекских отношений. По его словам, на сегодня уже есть предварительные оценки стоимости будущего объекта, однако конкретные цифры Приходько называть не стал.

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«Цены подобных проектов не предаются огласке ни до, ни после заключения контракта», — пояснил он.

Напомним, заседание глав правительств стран — участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) состоится 1 и 2 ноября 2019 года в Ташкенте. Участие в нём примет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, межправительственное соглашение о строительстве в Узбекистане атомной электростанции председатели правительств России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали в сентябре 2018 года. По предложению Росатома первая в Узбекистане АЭС будет состоять из двух энергоблоков на базе реакторов поколения III+ВВЭР-1200. Предварительный срок ввода в эксплуатацию первого энергоблока — 2028 год.

В середине мая в Ташкенте состоялось подписание «дорожной карты» по реализации в 2019—2020 годах основных мероприятий по строительству атомной электростанции в Узбекистане. В частности, в документе прописан алгоритм подготовки исходных данных для разработки оценки воздействия на окружающую среду, инструкции по созданию предварительного отчёта по обоснованию безопасности.

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