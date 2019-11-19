Симферополь, , 18:13 — REGNUM По решению суда крымский парк львов «Тайган» могут закрыть на 90 дней. Об этом 19 ноября на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов.

«От владельца Олега Зубкова требуют только одно — устранить все нарушения, которые в парке присутствуют. Если он это не сделает, то суд вправе приостановить деятельность парка сроком на 90 дней, в течение которых все нарушения должны быть устранены», — отметил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков медведей, тигров и львов, если ему не дадут нормально работать.

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