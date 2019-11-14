Симферополь, 14 ноября 2019, 18:01 — REGNUM Владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков заявил, что вскоре будет вынужден отдать или убить несколько десятков медведей, тигров и львов, если местные власти не оставят свои многочисленные попытки закрыть под любым формальным поводом его парки, поскольку он не в состоянии прокормить такое количество животных. Своё обращение он опубликовал в личном блоге.
По его словам, власти уже несколько лет методично пытаются под любым формальным предлогом закрыть его парки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец парка «Тайган» заявил о своём желании выступить инвестором и открыть в заброшенном карьере в севастопольском Инкермане парк амурских тигров и медведей. Стоимость проекта оценивалась в 200 млн рублей.
Об этом: Скандальный владелец парка «Тайган» хочет инвестировать в Севастополь