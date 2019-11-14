Симферополь, , 18:01 — REGNUM Владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков заявил, что вскоре будет вынужден отдать или убить несколько десятков медведей, тигров и львов, если местные власти не оставят свои многочисленные попытки закрыть под любым формальным поводом его парки, поскольку он не в состоянии прокормить такое количество животных. Своё обращение он опубликовал в личном блоге.

«К сожалению, моей мечте открыть в Крыму парк медведей не суждено сбыться. С приходом в Крым Российской Федерации все мои проекты были заморожены… Я содержу частным образом более 40 медведей и не смогу их прокормить, если парки закроют, равно как и своих тигров и львов… Пожалуйста, приезжайте в «Тайган», если кто-то хочет взять себе на содержание медведя. Если этого не произойдёт, то через месяц я должен буду принять решение об отстреле или эвтаназии 30 медведей. Такая же судьба ждёт большинство наших тигров и львов», — отметил Зубков.

По его словам, власти уже несколько лет методично пытаются под любым формальным предлогом закрыть его парки.

«Бесконечные жалобы, проверки, штрафы и угрозы закрытия не оставляют мне иного выбора», — добавил Зубков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец парка «Тайган» заявил о своём желании выступить инвестором и открыть в заброшенном карьере в севастопольском Инкермане парк амурских тигров и медведей. Стоимость проекта оценивалась в 200 млн рублей.

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