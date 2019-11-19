Ташкент, , 14:53 — REGNUM Археологи обнаружили древнее кладбище Тюркского каганата VI—VII веков в 100 км к северо-востоку от Ташкента, сообщает 19 ноября агентство «УзА».

Сотрудники национального археологического центра академии наук Узбекистана обнаружили керамическую посуду, железные кинжалы, скелеты, кости и черепа.

Отмечается, что специальная исследовательская группа археологического центра планирует провести обширные исследования в районе западного Тянь-Шаня, где было обнаружено древнее кладбище.

Напомним, в 2019 году сотрудник института археологии Варшавского университета, доктор Малгожат Кот обнаружил древние петроглифы в Чаткальских горах на востоке Узбекистана.

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