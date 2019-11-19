Ташкент,
19 ноября 2019, 14:53 — REGNUM Археологи обнаружили древнее кладбище Тюркского каганата
Сотрудники национального археологического центра академии наук Узбекистана обнаружили керамическую посуду, железные кинжалы, скелеты, кости и черепа.
Отмечается, что специальная исследовательская группа археологического центра планирует провести обширные исследования в районе западного Тянь-Шаня, где было обнаружено древнее кладбище.
Напомним, в 2019 году сотрудник института археологии Варшавского университета, доктор Малгожат Кот обнаружил древние петроглифы в Чаткальских горах на востоке Узбекистана.
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