Ташкент, , 07:57 — REGNUM Древние петроглифы в Чаткальских горах на востоке Узбекистана обнаружили польские археологи, сообщает научно-образовательный портал Science in Poland при министерстве науки и высшего образования Польши.

Сотрудник института археологии Варшавского университета, доктор Малгожата Кот отмечает, что ученые получили информацию о наскальных рисунках от местного населения.

Большое скопление петроглифов обнаружено на северо-западных склонах Ферганской долины. Плоские скалы с рисунками расположены на высоте 2500−3100 метров над уровнем моря.

Среди рисунков ученые выделяют изображения диких животных: горных козлов, оленей, волков и других обитателей долины.

Отметим, ученые из Варшавского университета уже несколько лет проводят раскопки в Чаткальских горах Узбекистана, где было обнаружено несколько стоянок древних людей возрастом около 40 тыс. лет.

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