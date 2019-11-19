Москва, , 14:36 — REGNUM Российский Минздрав не обсуждает инициативу о повышении возраста, с которого разрешено покупать сигареты. Об этом сообщил 19 ноября журналистам замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее в беседе с журналистами о возможном повышении возрастного ценза на табачные изделия рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн. По словам Салагая, в юридической плоскости такое предложение не обсуждается, вероятно, такой диалог идет среди экспертов.

Салагай напомнил, что Минздрав разработал ограничение возраста продажи крепкого алкоголя и назвал целесообразной дальнейшую дискуссию в контексте такой инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за период с января по октябрь на 5% снизилось количество покупок традиционных сигарет при одновременном росте продаж стиков для системы нагревания табака.

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