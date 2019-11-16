Москва, , 12:30 — REGNUM В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция снижения спроса на традиционные сигареты. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, сообщает телеканал RT.

Согласно данным оператора фискальных данных «Платформы ОФД», которая анализирует 900 тыс. касс по всей стране, за период с января по октябрь 2019 года фиксируется снижение покупок традиционных сигарет на 5%.

Другая платформа — «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков, отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.

Однако, наряду с этой тенденцией наблюдается и другая — рост продаж стиков для системы нагревания табака.

По данным «Такскома», эти продажи за первые 10 месяцев 2019 года выросли на 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Платформа ОФД» информирует, что средняя цена пачки сигарет за этот период составляет 115 рублей, а стиков — 135 рублей.

Кроме того, год от года активно растет доля электронных сигарет. Эта тенденция наиболее ярко выражена в столице и города-миллиониках. Раньше покупателями электронных сигарет выступали в основном молодые люди в возрасте до 35 лет, однако сегодня их доля размывается более возрастными категориями потребителей.