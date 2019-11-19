Москва, , 14:31 — REGNUM Убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко ударило не только по репутации обвиняемого в этом преступлении бывшего доцента Олега Соколова, но и по его финансам. Об этом 19 ноября сообщил адвокат историка Александр Почуев на брифинге в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокат отметил, что сторона защиты предпринимает меры по сбору средств для родственников убитой. Соколов также желает помочь её семье, вот только его возможности его ограничены.

«Материальную помощь по-прежнему готов оказать. Никакими деньгами не откупиться, да и денег особо у Соколова нет. С работы его уволили, книжки в Испании и не только в Испании возвращают обратно. Ничего кроме пенсии у него не осталось, которой едва ли будет хватать на коммунальные платежи за квартиру», — заявил Почуев.

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Напомним, ранее адвокат говорил, что у Соколова не хватает собственных средств на оплату услуг защиты, а гонорар выплатили знакомые с Соколовым историки.

Как сообщалось, в Испании издательство Desperta Ferro изъяло из продажи книгу Олега Соколова. Речь идет о переведенном на испанский язык труде «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа».

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило доцента Олега Соколова «за совершение аморального поступка».Читайте также: Финансовые проблемы историка Соколова могли толкнуть его на убийство