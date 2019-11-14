Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не считает желание своего подзащитного финансово поддержать родителей девушки способом откупиться. При этом у Соколова не хватает собственных средств на оплату услуг защиты. Об этом адвокат Александр Почуев заявил журналистам 14 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это точно не попытка откупиться каким-либо образом — это попытка поучаствовать в похоронных мероприятиях, каким-то образом загладить свою вину. У Олега Валерьевича денег нет даже на защиту, на данный момент. Я его защищаю на основании соглашения. Мой скромный гонорар на его защиту мне выплатили его знакомые историки. На данный момент вопрос защиты тоже стоит остро, но мы понимаем, что вопрос помощи — первоочерёдный», — заявил Почуев.

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Также адвокат просит родственников Анастасии Ещенко связаться с ним, поскольку их контактов ни у Соколова, ни у Почуева нет.

«Мать Ещенко Соколова не посещала, это нецелесообразно ни процессуально, ни морально», — добавил адвокат.

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей сожительницы, 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего расчленил тело и выбросил в реку Мойку. Соколову предъявлено обвинение в убийстве, он помещен под стражу.

Сегодня стало известно, что защита обжаловала эту меру пресечения в горсуде Петербурга, предлагая заменить ее более мягкой.

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