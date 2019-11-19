Горно-Алтайск, , 08:14 — REGNUM Спасатели объявили на территории Республики Алтай штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на Горно-Алтайский гидрометцентр, сегодня днём и ночью 20 ноября ожидается усиление ветра до 25−30 метров в секунду, снег и метели.

В ведомстве предупреждают о возможных происшествиях, связанных с обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и различных конструкций. Также возможен рост количества ДТП.

«Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, объектов жизнеобеспечения, а также туристических баз проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры», — отметили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике ожидался сильный снегопад. В связи с этим на дороги были выведены десятки единиц техники, чиновники обещали, что работы по расчистке трасс будут вестись круглосуточно.

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