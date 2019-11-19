Горно-Алтайск, , 11:38 — REGNUM Муниципальные службы Горно-Алтайска и Маймы не справляются с ликвидацией последствий снегопада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, из-за несвоевременных работ по расчистке дорог и тротуаров от снега, а также гололёда получили травмы 14 человек.

«Из 14 случаев уличного травматизма — 13 произошли на общегородских и сельских территориях, в том числе 5 человек получили травмы на пешеходных переходах, 2 — на остановках городского транспорта», — отметили в управлении.

Всего за две недели непогоды в Горно-Алтайске зарегистрировано 22 пострадавших. В частности, отмечаются жалобы жителей на отсутствие антигололёдных мер на остановках. При этом на горных участках города автобусы вообще перестали ездить из-за завалов снега и гололёда.

Между тем, непогода на юге Сибири не намерена сбавлять обороты. Как сообщало ИА REGNUM, сегодня днём, а также в ночь на 20 ноября здесь ожидается усиление ветра до 25−30 метров в секунду, снег и метели.

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